El extraño ritual que practica un soltero antes de conocer a su cita en 'First Dates': "Concentración..."

José Manuel, más conocido por sus amigos como 'JM', viene a pasar una noche llena de sorpresas y sustos en el restaurante del amor de 'First Dates'. Tiene 41 años, es funcionario de la Seguridad Social y afirma querer ser un vampiro para poder "tener sus poderes", como fuerza sobrehumana, inmortalidad o volar.

JM va al grano y cuenta a Carlos Sobera lo que busca en 'First Dates': "Me gustaría una chica, sobre todo, que quiera pasarlo bien, que se deje llevar y que tenga su lado más fogoso". Además, explica que para él, el sexo es el "50 por ciento" en una relación de pareja. "Es una unión cósmica entre dos almas", cuenta el soltero ante la atónita mirada del presentador.

"Sería muy difícil que no conectara, no tuviera química con una chica, con una mujerona que sienta furor en sus partes íntimas, llamado furor uterino, y tenga deseo sexual permanente, ¿no?", expresa José Manuel a las cámaras del programa.

En cuanto Carlos Sobera se dirige hacia la puerta para presentar a la cita de JM, el soltero se toma su tiempo para darle un trago a la bebida, inspirar, cerrar los ojos e intentar relajarse. "Concentración", se cuenta para sí mismo como si se tratara de un ritual que tiene para mantenerse cómodo y a gusto durante la cena.

Ivana será la cita de José Manuel. Una mujer de 41 años que se dedica al mundo de la geriatría, que le encanta utilizar TikTok y desea tener a su lado a una persona más tradicional. "Si paso por delante de una obra y no me dicen un piropo los obreros, me pongo triste, porque ya no son los hombres de antes", cuenta con resentimiento la soltera a las cámaras. También se considera "muy pegajosa" y que la lleven a la cama "en brazos".

Nada más conocerse, parece que a José Manuel le ha llamado mucho la atención la forma de ser de Ivana. "Viéndola entrar en el restaurante, me parece una chica bastante suelta, risueña y divertida". Por parte de la auxiliar de geriatría, está muy deseosa de que la "pongan mirando para Cuenca", aunque no considera que "no es un Brad Pitt".

En cuanto se sientan y empiezan a cenar, tanto JM como Ivana comienzan a descubrirse más el uno para el otro. Es entonces cuando José Manuel aprovecha para irse sin rodeos y calentar la situación haciéndole un masaje a su cita.

"Busco dos cosas esenciales en una mujer. Primero, que sea femenina y segunda, que tenga furor uterino", le cuenta José Manuel a su cita en la cena. Por parte de Ivana, también se considera una "mujer salvaje", algo que 'casa' muy bien con los gustos del funcionario de la Seguridad Social.

En cuanto terminan la cena, JM e Ivana se dirigen a la sala de intimidad total del restaurante para ver si terminan de aflorar esa pasión que tienen ambos. "No sabe bailar el chico. Tengo ahí mucho trabajo. No sé yo si tengo tanto tiempo", cuenta muy decepcionada la soltera a las cámaras del programa.

La decisión final de José Manuel e Ivana