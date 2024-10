El comentario de una soltera ante el decorado del restaurante de 'First Dates' por Halloween: "Qué cutrerío..."

Sin embargo, a Carole, lejos de su estilo de vida tan desenfrenado, busca a un hombre "sincero, divertido, cariñoso y motorista" . A la soltera también le encantan las motos customizadas, aunque no le hace ascos a ningún modelo en particular.

Sin embargo, a Alfredo parece no haberle calado con la misma intensidad con la que sí ha hecho Carole. "Ella no se calla en ningún momento. Es como es. Eso hay que respetarlo. Pero, no la veo para mí porque somos muy diferentes", desvela a las cámaras de 'First Dates'.