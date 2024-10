Pedro, el soltero evangelista más devoto que ha pasado por 'First Dates': "Dios nos amó primero"

Nada más conocerse, Pedro parece haberle llamado la atención el físico de Susan. " Aparte de bonita y elegante, lo primero que he pensado es que es una mujer guerrera y fuerte ", desvela el soltero a las cámaras del programa. Por parte de la escritora, también ve como punto a favor que vivan los dos en Sabadell, porque así no tienen problemas para volver a verse.

En cuanto se sientan para cenar, Pedro no se anda con rodeos y empieza a hablar de su gran devoción por Cristo. "Soy evangelista" , le cuenta muy directa a su cita. Susan también le cuenta que es creyente, y esto le ha causado una gran emoción al pensionista. "El hecho de que crea en Dios y Jesucristo, para mí, es lo más importante de la relación entre un hombre y una mujer", revela a las cámaras de 'First Dates'.

Pedro también aprovecha en la cena para intentar cortejar a Susan regalándole las flores que había traído pero con una condición: debe escuchar el poema que creó para ella . "He pensado en regalarte muchas cosas a ti, mujer. Al fin te entrego esta rosa porque en el bolsillo, más dinero no encontré".

Como era de esperar, a Susan no le ha gustado el poema. " Ahórratelo, cariño ", cuenta la soltera. Además, en cuanto la escritora le comenta que ha publicado su primer libro, Pedro la corta con un piropo, algo que no le ha agradado para nada.

Conforme va avanzando la cena, esas ilusiones que se había hecho Susan por conocer a una persona de su misma zona pronto se disipan en cuanto se da cuenta de su gran devoción por Cristo, los cortes que le hace y señalarla cuando está hablando. "No hay cosa que me de más coraje que una persona me esté hablando y me esté haciendo así (apunta con el dedo). Es como darme una orden y yo tengo que obedecerla", explica a las cámaras.