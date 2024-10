Las fantasías sexuales de un soltero espantan a su cita: "Justo lo que le gusta, a mí no"

Daniela y Víctor dan una oportunidad al amor y visitan 'First Dates'

Daniela es la siguiente soltera que entra en el restaurante del amor de 'First Dates' buscando esa persona especial con la que compartir una vida. Tiene 53 años, es consejera personal y escritora y viene desde Fuengirola, Málaga. De sí misma piensa que es genial, estupenda, maravillosa y muy inteligente.

En su charla con Carlos Sobera le confesaba, que lleva sola unos 20 años porque para ella el amor es encontrar a su otra mitad. Para ser su pareja, Daniela indica que tiene que ser una persona seria y que por lo menos cuando se comunique tenga una conversación que le aporte algo. Además, le tiene que gustar físicamente, porque "si no le entra por los ojos", no hay nada que hacer.

Víctor es su cita, tiene 58 años, es rentista y viene de Alicante. Asegura que para él los valores de un correcto caballero son: "Tener miramiento con mujeres, niños y ancianos, para ayudarles y luchar con las armas legales contra las injusticias".

En su primer encuentro, Daniela comentaba que se podían hacer muchos cambios en el estilismo de su cita: "Solo viéndole la chaqueta, es de los tiempos de Franco". Para Víctor, su acompañante tampoco es lo que esperaba: "No me ha desagradado, pero no ha sido algo como un flechazo".

En la mesa del restaurante mientras cenaban, Víctor comenzaba a subir puntos para su cita, que veía mediante los trabajos que ha tenido, que estaba delante de alguien muy inteligente: "Lo veo una persona muy inteligente, que ha estudiado mucho y que se interesa por muchas cosas". Además, Víctor contaba a su cita, que le gusta mucho la música clásica y Daniela admitía que es una fan también y que le gustan todos.

Ambos solteros, para dejarse llevar un poco más y conocerse de manera más íntima, jugaban al rasca de 'First Dates'.

Víctor era el encargado de ver la primera pregunta: "¿Cuántas veces puedes tener sexo en una noche?" el soltero no hablaba de veces, pero aseguraba que le gusta que sea algo especial y para eso hay que dedicarle tiempo: "Me gusta usar el frío y el calor o jugar a juegos de rol de romanos y eso, es mi fantasía. El sexo en la naturaleza también me gusta". Sin embargo, para Daniela, su cita, confesaba que justamente todo lo contrario a lo que le atrae a Víctor en el sexo: "Justo lo que le gusta, a mí no".

La decisión final de Daniela y Víctor

Los solteros llegaban al final de la cita y era el momento de tomar la decisión de si querían tener una segunda cita o por el contrario no habían sentido esa conexión y no querían volver a verse.