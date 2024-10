Saltan chispas durante la cena al descubrir que su cita le fue infiel a su pareja: "¡Eres un poco caso perdido!"

Jose, una persona con un pasado amoroso muy truculento es el siguiente en pasar por 'First Dates'

La cita de Jose será Mónica, una matemática que se ha animado a ir al programa gracias a sus amigas

Jose, un corredor de seguros madrileño de 59 años, es el siguiente en pasar por 'First Dates' para ver si consigue a su media naranja. Se considera una persona muy alegre, que afronta los problemas "tirando para delante" y siempre intenta "hacer el bien a los demás".

También se encuentra en proceso de separación. "Llevaba veintitantos años casado. Había muchas diferencias, sobre todo, por mi parte. Después de la pandemia se me ocurrió entrar en una red social de citas y me enamoré", cuenta Jose cómo conoció a otra persona mientras seguía con su mujer.

Por desgracia, parece que Jose no se envalentonó lo suficiente y acabó perdiendo la que habría sido el amor de su vida. "Al final ni con una ni con otra", cuenta con cierta ironía el soltero. De hecho, durante la charla que mantiene Carlos Sobera, se le ve muy emocionado, decaído pero con ganas de conocer a alguien. "No sé si lo del refrán de un clavo saca a otro clavo...", explica con cierta duda.

Mónica será la cita de Jose. Una matemática de 52 años que ha decidido acudir a 'First Dates' gracias a la insistencia de sus amigas. Nada más conocerse, parece que a nuestro soltero se le ha ido la preocupación que tenía: "Súper atractiva. Muy elegante". En cambio, Mónica no se ha visto muy atraída por su cita. "Tiene la barba un poco descuidada", cuenta a las cámaras de 'First Dates'.

La cena parece no empezar como esperaba por parte de Jose al tener que contar a su cita su pasado amoroso. "Tiene que pensar que no es el mejor tema para empezar una cita, pero yo creo que es lo que él mismo tiene más presente. Lo que más le quema", cuenta Mónica a las cámaras del programa. Además, la soltera descubre que Jose fue pillado por su mujer en la infidelidad y que aún sigue viviendo con ella. "No sé cómo viene a 'First Dates", cuenta entre risas la cita del corredor de seguros.

Mónica, al escuchar todo el pasado sentimental de Jose, no aguanta más y estalla contra su cita: "¡Eres un poco caso perdido!". Sin embargo, una vez terminada la cita, la soltera cuenta a las cámaras que el corredor de seguros que "él quería ser agradable, pero se ha centrado de hablar mucho de su persona".

En cuanto llegan los postres, Jose intenta desesperadamente cautivar a Mónica con piropos. "Tú me apasionas", le declara el soltero a su cita. Sin embargo, aunque parezca que no ha salido muy bien la cita, ha conseguido no cumplir las "tres 'red flags" que no soporta la matemática: que fuera ella la primera en entrar al restaurante, que tomara espaguetis y que la invitara la cena.

La decisión final de Jose y Mónica

Jose está muy enamorado de Mónica. En cuanto llega la decisión final, el soltero le cuenta a la cita que es una persona "muy atractiva y muy elegante".