El encuentro entre dos solteros con menos feeling de la historia de 'First Dates': "Le he visto distraído"

Así ha sido el frío encuentro entre estos dos solteros en 'First Dates'

Descubre la cita de Lucas y Sherezade en 'First Dates'

El zasca de una soltera a su cita de 'First Dates': "Lo tienes claro, va a ser que no"

Lucas es el siguiente soltero que visita a 'First Dates' en busca del amor. Tiene 22 años, es de Tenerife y asegura que ha tenido muy mala suerte en el amor. Además, cuenta, que la mayoría de citas que tiene acaban con una relación de amistad y nada más.

Este soltero busca una pijaprogre, una chica con dinero y que utilice pantalones campana, porque confiesa que teniendo dinero tienes menos estrés: "Si se puede depender de alguien, pues mejor".

El frío encuentro entre Lucas y Sherezade

Sherezade es su cita, tiene 20 años, es de Madrid y se encuentra en búsqueda de empleo. Para esta soltera lo más importante dentro de una pareja es que haya comunicación. En el primer encuentro entre Lucas y Sherezade si algo ha faltado es justo eso, comunicación. El soltero se quedaba completamente callado al verla, y ella intentaba sacar tema de conversación, pero sin mucho éxito.

La cena entre Lucas y Sherezade comenzaba con declaraciones muy impactantes por parte del soltero. Su humor tan peculiar asegurando que quiere ser pijo para poder tratar mal a la gente, no hacía reír a su cita.

Sherezade intentaba cambiar de tema y preguntaba a su cita sobre lo que busca en el amor, a lo que respondía el soltero: "Alguien con el que congenies las energías, que tenga varios proyectos abiertos. Una persona camaleónica que crea que hay varios universos a la vez". Sin embargo, esta faceta rara de Lucas atraía a su cita: "Tiene su personalidad. Me parece agradable, encantador, aunque es un poco raro y para mí lo raro es bonito".

La cita entre ambos solteros continuaba y Sherezade comentaba, que para ella el sexo es muy importante, un 90% de la relación. Para Lucas el sexo no es tan importante y su cita afirmaba a las cámaras del programa: "No he sentido ese feeling de pareja. He sentido un feeling de mejor amigo o de colega". Así mismo, confiesa, que ella no podría tener una pareja asexual porque necesita sentirse deseada.

Tras estas palabras de Sherezade, su cita expresaba que cree que el sexo no lo es todo y señalaba: "Si estás enamorado te da igual el sexo. Si tu pareja te dice que no se f*** nunca, tu estas todo el tiempo que te dure el enamoramiento sin tener relaciones".

La decisión final de Lucas y Sherezade

Después de unas de las citas más raras de 'First Dates', los solteros llegaban al momento en el que tenían que tomar la decisión de si querían seguir conociéndose o no.

La primera en responder ha sido Sherezade, que contestaba que no quería tener una segunda cita: "No me gustaría tener otra cita en plan romántico, pero si de amistad y quedar de colegas, me has caído muy bien".