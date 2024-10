El mosqueo de un soltero cuando su cita le habla de la menopausia: "No me parece tema para un primer encuentro"

Karlos, un rockero de toda la vida, acude a 'First Dates' en busca del amor

Karlos es el siguiente soltero que visita 'First Dates' en busca de su media naranja. Es un rockero de sangre y de sentimiento, tiene 52 años y doble empleo, es cocinero y albañil en Ibiza. En el amor, confiesa que durante su juventud era un loco y "todo lo que le salía lo cogía", pero que en las últimas relaciones ya ha sido fiel. Está divorciado y tiene un hijo.

Este soltero asegura, que en sus relaciones un 90% es el sexo y en un 10% mete la honestidad, la lealtad, el respeto y la confianza. Además, también añade, que para él es muy importante que su pareja tenga mucho sentido del humor: "Si piensa como yo seguro que llegamos a Marte". Su chica ideal tiene que ser más joven que él, fuerte y con mucho carácter.

Yola es su cita, tiene 50 años, le gusta tocar el piano y bailar. Es dependienta en una tienda de Palma de Mallorca y tiene un hijo. Confiesa que es amante del heavy y del rock, pero también le gustan los Backstreet Boys.

La primera reacción de Karlos tras conocer a su cita, ha sido fría y aunque ha sido amable con la soltera, comentaba: "No va con mi estilo y sé que no pegaríamos". Sin embargo, como en 'First Dates' hay que conocerse bien antes de tomar una decisión, Karlos y Yola pasaban a cenar.

Durante el primer plato, ambos solteros se mostraban interesados el uno por el otro. Yola confesaba que, aunque ha tenido dos relaciones largas, nunca se ha casado: "Nunca ha ido conmigo, pero si me gusta ir a las bodas porque me lo paso pipa". Tras este comentario, Karlos y Yola se ponían hablar de rock y ahí si sentían una conexión muy fuerte, ya que a los dos les apasiona.

Después de esto, el soltero indicaba a su cita que hacía mucho calor en el restaurante y ella confesaba, que también lo notaba y apuntaba: "Aunque suelo tener sofocones por la menopausia. Se me ponen las orejas coloradas y parece que va a salir fuego". Ante este comentario, Karlos respondía "qué guay" porque parece que no sabía qué contestar y su cita añadía: "Hombre, guay, guay no es. Poco se habla de la menopausia".

A las cámaras de 'First Dates', Karlos señalaba, que él está para hablar de otras cosas y que no había entendido muy bien sacar el tema de la menopausia: "Pienso que es una cosa muy personal e íntima de las chicas como para sacar este tema en una primera cita, no lo veo oportuno".

La decisión final de Karlos y Yola

Los solteros llegaban a la decisión final teniendo bastante claro si querían o no una segunda cita. El primero en responder a la eterna pregunta de si tendría una segunda cita, era Carlos, que contestaba que no en plan de pareja, pero que sí la tendría en plan de amigos.