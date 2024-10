Carlos Sobera, impactado con un soltero que no sabe quien es Griezmann: "¡Pero qué me estás contando!"

Descubre la cita de Edu y Manu: dos andaluces que buscan el amor en 'First Dates'

Manu al conocer a su cita: "Vaya cuadro"

Manu es el próximo soltero que ha optado por acudir a 'First Dates' para encontrar el amor. Tiene 19 años y aunque es de Almería, lleva unos meses viviendo en Barcelona para estudiar, aunque lo ha dejado y dice que está "un poco perdido".

A Carlos Sobera le ha llamado mucho la atención el doble color de pelo de Manu y decía a Manu si conocía al Griezmann, el delantero centro del Atlético de Madrid. Sin embargo, Manu afirmaba no conocer quien era y contestaba: "¿Quién? no es de mi generación". Carlos Sobera, impactado, exclamaba: "¡Pero qué me estás contando!".

Por otro lado, Manu contaba que en el amor no le ha ido muy bien: "Soy de El Ejido, en Almería y allí nos conocemos todos". Además, confesaba, que tiene sus gustos muy claros: "Si un chico no me entra por los ojos, no me entra por el oj***".

Edu es la cita de Manu, tiene 24 años es del Rincón de la Victoria, aunque estudia matemáticas en Barcelona. Al ver a su cita, Manu no sabía donde meterse: "Vaya cuadro, no me gusta los tatuajes, ni los piercing, ni los pelos de colores así extravagantes".

Durante la cena, la chispa entre ellos no surgía, Manu admitía no saber ni donde está el pueblo natal de Edu: "Yo solo sé donde está el Cabo de Gata y poco más". Respecto a su día a día en Barcelona, Edu cuenta que hay semanas que sale de miércoles a domingo. Para Edu esa etapa de salir tanto ya pasó y cree que están en etapas diferentes: "Lo veo muy niñato".

La cita entre estos dos solteros no iba a mejor. Edu le contaba a Manu que está perdido: "Me apunté a la carrera de podología y lo dejé, solo aprobé una en todo el curso", decía entre risas. La forma en la que contaba Edu que no está haciendo nada en este momento no ha gustado nada a su cita, que visiblemente molesto, señalaba: "No me gusta porque yo si fuera un nini, no lo vendería así".

El momento más gracioso de la cita llegaba cuando Edu confesaba a su cita que se le había olvidado su nombre, y a la vez, Manu afirmaba que tampoco recordaba su nombre. Ambos se reían y ponían la guinda a una cita surrealista.

La decisión final