Una soltera, muy directa con sus gustos sexuales: ''No soy tan paradita como las de mi edad''

Conchi tiene 69 años y se considera una mujer muy activa, aunque al mismo tiempo tranquila. Está jubilada y llega a ‘First Dates’ en busca de un hombre con el que notar algo porque hasta ahora no lo ha conseguido. Cenará con Jesús, un hombre de 73 años que afirma que ‘’funciona’’ como un hombre de 50 años. Nada más verse, los dos se han sorprendido porque ambos son gallegos, algo que les ha encantado.

Conchi confiesa que tiene abiertas las puertas de su corazón, pero también explica que no es nada fácil llegar a él. Además, ninguno de los dos solteros ha tenido nunca una cita a ciegas, algo que lo hace mucho más divertido. Los dos han coincidido en que les encantan las verbenas y bailar, aunque no han estado del todo de acuerdo en otros temas como el gusto de Conchi por el cine, algo que a Jesús no le llama mucho la atención.

Nuestra soltera ha querido ir más allá y la conversación ha subido de tono: ‘’¿Le das importancia al sexo? ¿Puedes vivir sin sexo o lo necesitas?’’, y Jesús se ha explicado a fondo: ‘’Me gusta. Me gusta hacer caricias, que me toquen, tocar, el cariño, el amor no tiene edad’’.

‘’Yo con solo darle un beso a mi pareja, tocarle un pecho, el culo o hacerle una caricia, ya me pongo en revolución. El sexo es pasión’’, ha confesado Jesús a las cámaras del programa. Pero Conchi no ha estado muy de acuerdo en el tema con Jesús, de hecho, afirma haberle visto más ‘’paradito’’: ‘’Me da la sensación de que es poco activo. Yo tengo mis años, pero no soy tan paradita como las de mi edad’’.

Después de una cena muy agradable, nuestros solteros han querido más intimidad, y tras un par de juegos, Conchi se ha lanzado sin dudarlo a darle ‘’un piquito’’ a su cita, algo que a él le ha encantado.

Jesús se ha abierto con Conchi a la hora de decirle que está muy contento con la cita, pero ella se ha mostrado más distante: ‘’A mí me cuesta, si no noto…(…) A mí me cuesta, es muy difícil que yo sienta algo por alguien, muy, muy difícil’’.

La decisión final

Después de varias conversaciones profundas en las que Conchi y Jesús han empatizado mucho y se han conocido un poquito más, nuestros solteros han llegado a la decisión final de ‘First Dates’ para decidir su futuro.

Jesús, muy lanzado, no lo ha dudado a la hora de confirmar querer tener una segunda cita con Conchi, pero ella no lo ha tenido del todo claro: ‘’No lo veo como pareja, me cayó muy bien, pero no consigo verlo como pareja’’.