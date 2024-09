Martí, un catalán independentista y virgen con un extraño fetiche: "Me ponen que sean de Vox"

Martí ha ido a 'First dates' para encontrar una pareja y ha señalado que sigue siendo virgen

Martí ha conocido a Victoria, una estudiante de psicología de origen mexicano

Una soltera rechaza a su cita al segundo de conocerle: "Ahora mi pasión es Oriol Junqueras"

Un nueva cita se ha organizado en el restaurante más famoso de la televisión. Martí, un montador de stands de feria de 21 años ha aparecido por la puerta de 'First dates' y ha sorprendido a Carlos Sobera con una información muy peculiar. En primer lugar, Martí ha señalado que todavía sigue siendo virgen y que quiere esperar a la chica adecuada.

Sin embargo, lo que más le ha sorprendido al presentador es que Martí busca a una chica contraria a sus pensamientos. "Me siento muy catalán... Me ponen que sean de Vox porque yo soy independentista". En ese instante ha entrado Victoria, una estudiante de psicología de 20 años de origen mexicano.

Cuando los dos han empezado a cenar en el comedor, Martí le ha explicado a Victoria todo lo que le ha pasado en su vida y también sus temores. El catalán ha confesado que lleva tres años y medio sin olfato ni gusto por culpa del COVID: "El pescado lo noto como si estuviera podrido".

Por otro lado, Martí ha comentado que tiene miedo a estar en medio del mar, ya que le han picado medusas: "Tengo talasofobia, el no saber lo que hay debajo de ti...". Victoria en cambio ha señalado que ella en México vive al lado del mar y que le gusta. La estudiante de psicología le ha gustado que Martí se dedique a regular la caza.

A medida que ha ido avanzando la velada, Victoria se ha interesado por su vida amorosa. Martí ha señalado que le ha ido fatal porque antes del COVID estuvo con una chica durante tres semanas en la que no hicieron nada: "Es el único contacto que he tenido". A Victoria no le ha importado que fuese virgen.

La estudiante de psicología también le ha confesado a Martí que también es virgen: "No tengo experiencia en el amor". Martí ha estado más relajado cuando se ha enterado que la mexicana también era virgen: "Así crecemos a la par". Tras esto, Martí le ha confesado que le gustan las chicas con ideas contrarias.

No obstante, Victoria le ha explicado que ella no era partidaria de la derecha: "Yo no soy una chica de Vox". Ambos también han hablado de tener hijos y ella ha sido muy clara: "Yo no quiero tener hijos, creo que sería una mala madre". Por el contrario, Martí ha explicado que quiere tener: "Me gustaría tener cuatro hijos, soy demasiado tradicional a veces".

La decisión final de Victoria y Martí

Después de la cena y de que Victoria confesase a Martí que era bastante feminista, que era bisexual y que se iba a ir un semestre a Taiwán, ambos han tenido que decidir si se iban juntos o separados del programa. 'First dates' ha querido que martí contestase el primero para saber si quería una segunda cita con la estudiante de psicología.