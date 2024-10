Exclusiva| Ábalos, sobre el informe de la UCO que le vincula con la 'trama Koldo': ''Es muy duro, voy a seguir luchando por mi inocencia''

José Luis Ábalos ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para defender su inocencia

El exministro de Transportes afirma que es ''un informe muy duro''

José Luis Ábalos, tras presentar sus alegaciones para regresar al PSOE: ''Tendría que ser consecuente y reintegrarme en el grupo parlamentario''

José Luis Ábalos vuelve a estar en el centro de la polémica. Pero no solo eso, parece que el exministro de Transportes está cada vez más cerca de verse imputado en la trama 'Koldo' después de que la UCO haya enviado un informe a la Audiencia Nacional en la que apunta a la ''vinculación directa'' de Ábalos con Víctor Aldama.

Ocho meses después del estallido del 'caso Koldo', la UCO parece tenerlo claro y apunta por primera vez a Ábalos, tiene claro que el exministro y el empresario no eran solo conocidos, si no que mantenían una estrecha relación con la que el exministro pudo haber disfrutado de un chalet que la trama compró por mas de 500.000 euros.

Tras lo ocurrido, José Luis Ábalos se ha comprometido a entrar en directo en 'Todo es mentira' y así ha sido, el exministro ha querido aprovechar su entrevista para explicarlo todo detenidamente y defenderse de las acusaciones que se están vertiendo sobre su persona.

El exministro ha llamado desde su coche al programa y ha defendido su inocencia: ''Estoy convencido, lo he dicho mil veces, que no me he lucrado en el servicio público, no me he enriquecido y cualquiera que sepa de mí, sabe que eso es así''.

''No he formado parte de ninguna trama. A eso me tendré que ocupar a partir de ahora, no hace falta que dé más explicaciones fuera del ámbito judicial, tengo que dedicarme a esto'', ha explicado Ábalos y ha continuado: ''El informe no acredita nada y por lo tanto esto es una labor de investigación que debe pasar a la fase penal. Una cosa es decir las cosas y otra probarlas''.