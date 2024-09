Cristina se siente "ridícula" al ser rechazada por Kim: "No se ha sentido del todo cómoda"

Kim, una mujer trans no binaria de 29 años , ha querido tener una cita en 'First dates' para encontrar el amor. Carlos Sobera le ha preguntado qué es lo que venía buscando y ella ha comentado que lo que quería era buscar una amistad para más adelante y poco a poco tener pareja.

El programa ha considerado que su cita perfecta era con Cristina, una estilista de 28 años . Kim y Cristina se han saludado en el recibidor del programa y han empezado las primeras impresiones. "En el momento que la he visto me ha sorprendido para bien", ha explicado Cristina sobre su compañera.

Esto a Cristina le ha parecido fantástico y le ha preguntado a Kim si se estaba hormonando para cambiar de género . Kim ha señalado que ahora no le importa cambiar de género y se ha dejado de hormonar: "Nosotras no hemos nacido en un cuerpo equivocado, hemos nacido en una sociedad equivocada y llena de prejuicios".

La cita parecía que estaba yendo bien, pero una pregunta que ha hecho Cristina ha roto toda la magia . La estilista ha querido saber si Kim estaría dispuesta a tener hijos, pero ella ha comentado que no quería, pero si se lo pidiese su pareja lo haría. "Un niño no es lo mismo que tener una consola", ha explicado Cristina.

Tras esto, el programa las ha invitado al reservado para que tuviesen un momento más íntimo. Ambas han leído una nota de 'First dates' en el que ponía que tenían que darse un beso. Sin embargo, Kim no ha accedido a besar a Cristina y ha argumentado que es muy vergonzosa.

Cristina ha reaccionado muy mal porque no ha visto que Kim tuviese química con ella: "Me he visto un poco ridícula porque al final de la cita he visto que ella no se ha sentido del todo cómoda". A pesar de todo, ambas se han dado un abrazo y se han seguido riendo durante la velada.