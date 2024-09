La sorprendente confesión de Fernando sobre su vida sexual: "Llevo diez meses sin sexo"

Diana y Fernando se han podido conocer en 'First dates' y han descubierto que tienen muchas cosas en común

Fernando ha confesado aspectos sobre su vida sexual que han descolocado a Diana: "Si no conecto a nivel emocional..."

El programa de Carlos Sobera ha juntado en una cena a Fernando, un programador web de 36 años y a Diana, una trabajadora en marketing de 39. Las primeras impresiones de ambos han sido muy distintas cuando se han visto en 'First dates'. Por un lado, Diana se ha quedado prendada de la belleza y de la forma de ser de su cita: "Es guapo y me llama la atención".

Sin embargo, a él Diana no le ha gustado tanto: "Me gusta la exótico y algo en su cara que no e ha llegado a gustar". A pesar de todo, los dos han comenzado a conocerse más en profundidad al pasar al comedor del restaurante. Diana se ha sorprendido cuando Fernando le ha comentado que está haciendo un curso para ser coach.

A ella le ha parecido muy culto y ha señalado que es justamente lo que estaba buscando cuando se presentó para participar en 'First dates'. Fernando ha explicado que le encanta meditar, pero Diana ha asegurado que eso a ella no se le da nada bien porque no se suele concentrar.

Tras esto, ambos han estado hablando de los viajes que han hecho en el pasado. Diana ha comentado que una vez hizo un viaje sola y eso a Fernando le ha encantado: "Me gusta mucho una persona que no depende de nadie para hacer lo que quiera". Por otro lado, Diana se ha quedado maravillada cuando Fernando le ha señalado que va a viajar al Amazonas a una tribu indígena.

La cita ha ido bien encaminada porque Diana se ha atrevido a preguntar por la vida sexual de Fernando. "Llevo diez meses sin sexo", ha confesado el joven. Diana ha querido interesarse más sobre el tema mientras se reía. Fernando ha explicado el motivo por el que no ha tenido sexo en meses: "Si no conecto a nivel emocional prefiero no tener sexo porque luego me siento vacío. Tener sexo por tener sexo, yo para eso me toco".

En mitad de la conversación sobre el sexo, Diana le ha preguntado si le gustaría hacer tríos y Fernando se ha abierto al responder. El joven ha comentado que no le importaría hacerlos porque también se ha sentido atraído por hombres y ha confesado que alguna vez se ha besado con ellos. Por el contrario, Diana se ha cerrado a experimentar con otras mujeres y a Fernando no le ha parecido atractiva esa actitud tan tradicional.

La decisión final de Fernando y Diana en 'First dates'

Después de la cena, Fernando y Diana han tomado la decisión de irse juntos o separados. La primera que ha tenido que decidir ha sido Diana y ha rechazado seguir conociendo a Fernando: "No ha habido chispa ni conexión". Fernando también ha comentado que no quiere seguir conociendo a Diana.