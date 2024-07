El deseo irrefrenable de ser madre de una soltera de ‘First Dates’: “Ya me he hecho cuatro in vitros”

Romy es una cantante super versátil y con la orquesta canta de todo, pero su verdadera profesión es consultora informática. Sus amigas le dicen que es un poco mocatriz porque también le gusta el teatro, pinta, baila… Es muy feliz y le gustaría que su pareja sea una persona empático y caballero. Eso sí, “si me traes al marido de la Pataky, te lo compro”. Le gustaría formar su propia familia y tener hijos, pero tiene claro que a ella no se le va a pasar el arroz “el mío es Brillante” .

David , su cita , también se define como un tipo creativo al que le gusta cantar, dibujar, tocar la guitarra… Al verle, Romy no ha sentido un flechazo ni ha visto a un tipo que le encantara, pero sí a un chico que podía ser su prototipo. Los dos son de Málaga y él también ha visto a una chica atractiva .

La cena ha comenzado hablando del talento artístico de Romy y David le ha contado que él estaba acostumbrado a ese mundo porque su madre también era cantante. Él toca la guitarra para relajarse, pero a ella le ha parecido interesante la idea de hacer música juntos. La soltera le ha dicho que era todo un polvorín y que no paraba de hacer planes , él no es tanto así, pero se suele adaptar a cualquier plan que vaya surgiendo.

David se fija mucho en las manos de las mujeres y le han gustado mucho las de Romy. También ha querido saber por qué Matías le había preguntado por su deseo de ser padre y Romy le ha explicado que ella quiere ser madre y que ya lo había intentado sola “me he hecho ya cuatro in vitros”.