Una soltera corta de raíz la cita al ver que su cita es una chica tóxica: “Eso no va conmigo”

Paula se ha presentado en ‘First Dates’ como una “chonija” y tiene claro que puede ser cualquier cosa que se proponga “puedo ser tu bro, tu princesita…”. En el amor se identifica como una persona muy intensa que lo da todo por la otra persona. Hasta ahora no le ha ido muy bien porque ha tenido varias relaciones bastante tóxicas. Está buscando una relación intensa, pero que no sea tóxico y que le acompañe en sus locuras. Le gustan las chicas o muy femeninas o muy masculinas, y le gustaría que su cita de ‘First Dates’ sea una chica sincera, que no sea egoísta y con metas en su vida.

A Bea, su cita, le gusta mucho rapear e improvisar canciones “estoy muy contenta, me hago una canción”. Al verla, Paula ha visto a una chica superguapa, con ojos muy bonitos y con la altura perfecta. Bea también ha visto a una chica guapa y le ha gustado su estilo, y que fuera también de Madrid. Paula le ha preguntado por sus tatuajes y Bea le ha dicho que se quería hacer, pero que no tenía pasta.

Bea quiere ser educadora social y Paula tatuadora

Las jóvenes han comenzado la cita hablando de sus planes de futuro y Bea le ha dicho que ella quería terminar su carrera, independizarse y trabajar de lo que le gusta. Paula le ha dicho que le gustaría ser tatuadora y ser independiente, pero es algo que por el momento lo ver muy complicado. También le ha dicho que le llamaba mucho la atención el tema de maquillar a los muertos, algo que a su cita le ha sorprendido “me ha dejado muerta a mí”.

Respecto a sus relaciones, Bea le ha dicho que las había tenido muy dramáticas, pero que siempre terminaba bien y que se llevaba bien con sus ex. Paula le ha dicho que sus relaciones habían sido tóxicas y su cita le ha dejado claro que ella es algo que rechaza totalmente. Hablando de cómo se dieron cuenta de que eran lesbianas, Bea le ha dicho que se dio cuenta porque no le gustaba ningún chico y le ha contado cómo se lo contó a su madre, pero que no descarta que en algún momento aparezca el hombre de su vida “estábamos en el sofá de risas y me dijo ‘tu padre dice que eres lesbiana’ y yo le respondí ‘dile que tiene razón’. Se quedó blanca”.

Paula le ha dicho que se dio cuenta estando con un chico y sentir que le gustaba más otra chica que le estaba conociendo. Ella sí parece tener claro que no va a llegar ningún chico a robarle el corazón.

Bea no descarta ser bisexual y que algún día llegue un chico que le robe el corazón

Bea le ha confesado que era muy cariñosa y osito de peluche, y no le ha gustado nada que Paula se definiera como un poquito arisca y que necesitara su espacio. Tampoco le ha gustado nada que Paula fuera celosa y que le gustara que su pareja también lo fuera un poquito. Ella pasa de esos rollos y no quiere a nadie tóxico a su lado. Además, ella tiene sus ideas políticas muy claras y Paula le ha dicho que no entendía absolutamente nada.