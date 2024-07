Jorge y Betina han vivido una cita espectacular al hablar de historia, escritura y ¡sexo!: "Yo no f..., hago el amor"

Jorge, un historiador y escritor de 47 años ha llegado a 'First dates' para ver si puede encontrar el amor después de haber terminado una relación tres meses antes de su cita en el programa. Betina, una administrativa de 43 años , ha sido invitada al programa para conocer a Jorge en una romántica cena.

Los dos se han conocido y aunque, a priori, a Betina no le ha gustado la pajarita de su cita , después se ha sentido a gusto cuando ha comenzado a hablar con Jorge. Ambos han tenido muchos puntos en común, como la historia y la escritura. Jorge le ha confesado que ha publicado ya varias noveles.

Betina le ha comentado a Jorge que le ve tranquilo, una característica que a ella le encanta . "El fuego lo pongo en otro sitio, yo no f..., yo hago el amor", le ha explicado Jorge a su cita. Ella se ha quedado muy sorprendida con ese testimonio y ha estado de acuerdo con las palabras de Jorge: "Eso es más pasional para mí".

Jorge le ha asegurado a Betina que él en la cama es muy sexual, pero él quiere que haya amor: "Hay más sentimiento. Ya he estado con 'x' mujeres solo por el sexo, pero yo no lo hago porque yo para acabar con alguien me tiene que tocar en el corazón y con la pasión encima de la mesa".