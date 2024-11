'Cuarto milenio' investiga las apariciones de la Santa Compaña: "Viene hacia nosotros lo que parece ser un monje"

La leyenda del Santuario de la Virgen de la Sierra , cuyo origen está asociado a un manantial, cuenta la aparición de la Virgen a un pastor que se encontraba en la zona con su ganado. Fue la propia aparición quien le comunicó al campesino su deseo de tener allí un santuario. En Fuente el Fresno no creyeron al pastor, pero sí lo hicieron en Villarrubia de los Ojos , lugar en el que se construyó una ermita muy anterior al santuario que hoy podemos visitar.

Este santuario se construyó en un punto que descansaba sobre una necrópolis visigoda, un lugar que entre los siglos VI a VIII ya era un lugar de culto. Siglos después, en el año 2010 y durante unas lluvias muy fuertes con corrimientos de tierra, en el aparcamiento del santuario apareció algo que no esperaban: una nueva tumba . Se trataba de un sarcófago de piedra que contenía los restos de alguien de cierta importancia social, tal y como desvelaban los huesos gastados de sus piernas a causa de montar a caballo.

"Me llama la atención el aire rancio que hay aquí, yo veo a un hombre flaco, vestido como de oscuro, parece como un monje, va con túnica, no es nada parecido a un campesino. Está como muy ensimismado, es como el señor que aparece en el inicio de las procesiones, él no tiene nada que ver con este campo pero ha pasado por aquí".