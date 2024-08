Las 5 películas más aterradoras de la historia: ¿te atreves a verlas?

Pero entre toda la oferta aterradora del género, hemos querido condensar en cinco películas consideradas como algunas de las más aterradoras de la historia del cine. Desde innovadores found footage hasta perturbadores dramas familiares con tintes sobrenaturales, estas producciones han dejado una huella indeleble en la mente de los espectadores y han redefinido lo que significa sentir verdadero miedo frente a la pantalla. Y esto no sólo lo decimos nosotros, sino la ciencia. El proyecto 'The Science of Scare' intenta medir científicamente cuáles son las películas que dan más miedo, midiendo el nivel de pulsacioens que lelgan a provocar sus escenas en una muestra bastante amplia de espectadores. Estas cinco películas están entre las que más hacen saltarse el corazón en el pecho en este ránking que se actualiza cada año: