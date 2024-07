Las monjas de Belorado hablan de la marcha de Pablo de Rojas: "No les pedimos que hablaran por nosotras"

Son conocidas por sus dulces y, sobre todo, por sus trufas de chocolate pero hace dos meses se situaron en el foco mediático. El 13 de mayo, las monjas Clarisas anunciaron su ruptura con el Vaticano: “Nos van a denominar herejes, cismáticas y más cosas, no lo creáis”, advertían.

Pero ¿Por qué tomaron esta decisión? Parece que detrás hay una disputa inmobiliaria, querían vender un monasterio para mejorar su situación económica pero la Santa Sede no les autorizó y después se atrincheraron en el de Santa Clara de Belorado.

Más tarde, fueron citadas por el Tribunal Eclesiástico pero ellas no acudieron y el arzobispo Mario Iceta anunciaba que se habían marchado y que, sin título, tenían que abandonar el monasterio.

Tanto ella como Sor Israel nos contaban que conocieron a Pablo de Rojas y José Ceacero por una cuestión "doctrinal" y "teológica": "Llegamos a la conclusión que hemos llegado por nosotras mismas y nos encontramos que ellos pensaban igual, les pedimos ayuda pero no hubo ahí ningún lavado de cerebro".

Sin embargo, ahora ya no tienen relación: "Simplemente ya no estamos con ellos. Les pedimos que se marcharan porque una cosa eran estas cuestiones teológicas y otra la vida. Ellos vinieron aquí para ayudarnos en el paso que íbamos a dar, que no sabíamos que iba a tener lar evolución mediática que ha tenido, nos acogimos a la jurisdicción de Pablo de Rojas porque le reconocimos como obispo válido y nunca ha sido la intención de nadie que ellos perduraran aquí. Nuestra vinculación con ellos es solo esa, un reconocimiento como obispo. Él nunca ha sido el líder de la comunidad".