Irene Montero se pronuncia sobre la polémica que se generó con las palabras de Risto sobre ella e Ione Belarra

Y por lo que hemos preguntado a Irene Montero en directo, de lo que se pronunciaba: "Estoy muy acostumbrada a las bromas machistas. Risto, no digo que lo digas tú, pero Ione y yo tenemos una imagen de que siempre damos la cara, de que decimos las cosas, como que no pasamos y luego decir que nos tiene que defender un hombre. Otras cosas se pueden decir de nosotras, pero que no decimos las cosas claras y que no nos defendemos por nosotras mismas... eso abunda en un relato que se ha querido construir y que no responde a la realidad de lo que es 'Podemos', que es una organización dirigida por mujeres, pero las encajo con deportividad".