Irene Montero, en su estreno en ‘TEM’: de su no relación con Yolanda Díaz al 'Caso Errejón'

Risto también quería saber si Iñigo Errejón le ha decepcionado personalmente con esto, la exministra aseguraba que él ya "le había decepcionado hace mucho tiempo" y se explicaba: "Los problemas con el 'Errejonismo' como forma de hacer política en 'Podemos' existen desde muy pronto porque, para apoyar a Errejón a Pablo Iglesias, se ha radiado todo mediáticamente desde el munuto uno, desde el año 2015-2016 ya existen esos problemas muy graves. A mí esto no me sorprende".

"Desde hace un año, que se publicó un testimonio mucho más explícito que el que aparece en la cuenta de Cristina Fallarás, con nombres y apellidos, yo creo que nadie puede decir que no lo sabían", entonaba Montero, del que daba más detalles y añadía: "Por eso hablamos con Yolanda cuando salió ese testimonio, no es que lo supiese yo, es que lo podía saber cualquiera que quisiera porque había un testimonio publicado en Twitter".

"Es difícil y creo que es malo no respetar las decisiones de las víctimas, que son las que tienen que decidir cuándo hablan y qué acciones toman", cree Irene Montero, que se pronunciaba sobre que no se hayan tomado decisiones sobre esto: "Creo que lo que hay que hacer cuando tienes ese conocimiento es intentar que tu organización y en los espacios donde está tu organización sean seguros , pero esa pregunta no es a nosotras, no somos las que hemos decidido sobre Errejón desde ese momento hasta ahora".

Irene Montero ha definido a Yolanda Diaz como "el mayor error político que han cometido", de la que ha afirmado en nuestro programa que no queda nada de la relación que había entre ellas: "No nos hablamos en absoluto. Por supuesto que un partido habla con otro partido, eso hay que hacerlo respetando las formalidades, me refiero a la parte más personal. Yo no hubiese seguido adelante en política institucional si no hubiese tenido un espacio de confianza donde dejo entrar a la gente que quiero con locura. Dejar pasar a ese espacio a gente que no lo cuida es muy doloroso".