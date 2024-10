La alcaldesa de Carlet, uno de los municipios de Valencia más afectados por la DANA: ''Lo más importante es que no nos falta nadie''

La alcaldesa ha explicado cómo es la situación : ''Hemos tenido muchísimos daños materiales, pero afortunadamente no hemos tenido ningún daño personal, hemos tenido muchísima suerte, viendo anoche cómo pasó un tornado por el polígono donde había gente trabajando y no ha habido ningún herido ni ningún muerto, ha sido un milagro''.

En cuanto a cómo están emocionalmente, la alcaldesa se ha pronunciado: ''El día fue muy duro, parecía que lo peor había pasado, a mediodía tuvimos el tornado. La situación era fatídica, pero no había heridos y era lo más importante. Cuando ya no llovía, el río Magro desbordó y estábamos muy preocupados (...) Vuelvo a repetir que lo más importante es que no nos falta nadie''.