Risto Mejide condena las imágenes de Miguel Tellado con las víctimas de ETA: "Me produce repugnancia..."

Risto Mejide , tras ver el vídeo de Miguel Tellado, condena duramente la actitud de los políticos del vídeo : "Me parece una indignación. Sobre todo, para los familiares de las víctimas y creo que para todos. A mí me produce repugnancia estas imágenes, básicamente porque es utilizar, de nuevo, a las víctimas con fines políticos".

"Yo no represento a nadie, solamente me represento a mí mismo. Señorías, quiten sus sucias pezuñas de las víctimas del terrorismo. No hagan política con eso", carga duramente contra los miembros y protagonistas de las imágenes del Partido Popular en el Congreso.