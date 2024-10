Marta Flich se emociona con el testimonio de un médico de Beirut: ''Están en una situación terrible''

El médico detalla cómo es estar ahí para los enfermos: ''Se contagia la gente. No pueden cocinar para evitar enfermedades, se les trae la comida preparada. Todas las enfermedades, la gente necesita medicinas y esto es mucho. No hay ayudas, de todos los países árabes que nos han ayudado es lo que gana Cristiano Ronaldo al mes''.

Además, afirma que la gente que no sale de allí es porque ''no tienen medios'' y explica que únicamente hay una línea aérea que funciona: ''Para otros es su país, su tierra y siguen aquí (...) Vivimos en un país donde ya no hay zonas seguras'', explica el médico.