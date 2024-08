La decisión de Risto Mejide tras comprobar en directo si Óscar Puente le tiene bloqueado en redes sociales

Óscar Puente es muy activo en las redes sociales y parece ser que un comentario de Helio Roque, tiktoker extremeño, le ha convertido en enemigo del ministro. Una publicación en referencia a la situación de los trenes en su comunidad, no le ha sentado nada bien y ha provocado el bloqueo por parte del político.

Hemos hablado en directo con Helio Roque, usuario de Renfe y tiktoker. "Yo siento esto como un ritual de iniciación, no eres nadie hasta que Puente te bloquea", comenzaba bromeando Helio tras el bloqueo del ministro.

Tras comentar los bloqueos de Óscar Puente en redes sociales, el presentador y colaboradores de 'Todo es mentira', revisaban en directo si el ministro tenía bloqueado a alguno de ellos. Malena Contestí afirmaba que ella sabía que la tenía bloqueada "por decir la verdad" y Pilar Rahola apuntaba: "No soy nadie, no me tiene bloqueada".