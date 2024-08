José Luis Ábalos, dolido tras las presuntas irregularidades de las que le acusa la auditoría de Transportes: "Del PSOE no me podía esperar esto"

Las duras palabras de Ábalos: "Llevo seis meses que no se los deseo a nadie, afortunadamente agosto me ha dado una tregua de veinte días..."

José Luis Ábalos confiesa en 'Todo es mentira' que no tiene prevista ninguna reunión próximamente con el PSOE

Ábalos responde a la auditoría encargada por Puente que le sitúa en el origen del caso Koldo: "No soy de políticas de ajustes de cuentas"

José Luis Ábalos ha reaparecido en 'Todo es mentira' después de una semana agitada cuanto menos respecto a las anomalías que hubo en la compra de mascarillas que tuvo lugar durante la pandemia, más conocido como el 'caso Koldo'. De hecho, una auditoría interna de Óscar Puente, ministro de Transportes, se ha saldado con las destituciones de dos altos cargos.

Pues bien, la auditoría también revela nuevas presuntas irregularidades atribuidas al que era por aquel entonces máximo responsable, José Luis Ábalos. "Yo tengo la casa que tenía, no me he enriquecido después de ser ministro. Y esa es la realidad. A partir de ahí, lo que quieran, pero yo no tengo ningún bien ni ningún patrimonio que se haya incrementado, ni cuentas ni aquí ni en ninguna parte", subraya Ábalos en 'Todo es mentira'.

"No le deseo estos seis meses a nadie"

Risto Mejide le preguntaba entonces al ahora diputado del Grupo Mixto si tiene pensado hablar con el PSOE o prevista alguna reunión: "No tengo previsto nada, pero obviamente esto yo, lo digo con confianza, no me lo podía esperar. Me lo podía esperar de otros, pero del PSOE no".

Y es que José Luis Ábalos se le ha visto en el programa de Cuatro muy dolido: "Llevo seis meses que no se los deseo a nadie, afortunadamente agosto me ha dado una tregua de veinte días... ahora veremos septiembre, volverá otra vez lo mismo". "Estoy en la obligación de defenderme, no me queda otra", añade Ábalos.