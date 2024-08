Risto Mejide, muy contundente contra los bulos racistas en el caso de Mocejón: "No hace falta darles publicidad"

Sin embargo, antes de que se detuviese al asesino confeso, han sido muchas las especulaciones y los bulos que han viajado a través de las redes sociales sobre la nacionalidad del asesino del pequeño de Mocejón. Han sido varios políticos, agitadores y ciudadanos anónimos los que han vertido información que no estaba contrastada.

"Esta detención desmiente el bulo difundido por un grupo muy concreto de personas, que alentaron mentiras racistas sobre quién había asesinado a Mateo. En este programa no vamos a darles publicidad a esos que alientan esos bulos", ha empezado a decir el presentador.

El presentador ha advertido a la audiencia sobre estos informadores: "Los que hayáis leído sus mensajes ya sabéis quiénes son, no hace falta darles más publicidad. Se hacen pasar por periodistas, por políticos o por expertos en seguridad, da igual. En realidad solo son traficantes de la mentira que perderán su empleo el día que no les hagamos caso. Con nosotros que no cuenten".