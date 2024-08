El tweet del alcalde de Badalona sobre inmigración enemista a Risto con Ana Vázquez: "¿No te parece indigno?"

Verónica Fumanal ha estallado en contra del tweet de Xavier García Albiol y ha definido al alcalde de Badalona como racista: "Me quedo helada. No hace falta ir a Vox", ha señalado la colaboradora para indicar que hay personas xenófobas en el Partido Popular que gobierna Badalona.

Después de que Verónica Fumanal ha dado su opinión, Risto Mejide le ha pedido explicaciones a Ana Vázquez, ya que ella también pertenece al PP . Ana Vázquez ha asegurado que a ella no le ha gustado el tweet que ha puesto el alcalde de Badalona: "Yo no escribiría ese mensaje".

Risto Mejide no ha entendido su respuesta y ha comenzado un tira y afloja con ella : "¿Eso qué significa? ¿Te parece digno que piensa de esta manera un colega tuyo del partido? Ana Vázquez ha insistido en que ella no habría escrito el comentario y ha desviado el tema hacia los comentarios que suele poner Junts mucho peores.

"No me está contestando, ¿te parece indigno?", le ha seguido insistiendo Risto Mejide a la colaboradora. Como Ana Vázquez no ha querido responder directamente a la pregunta, el presentador se ha cansado y ha pasado a hablar sobre el siguiente tema que tenía que cubrir el programa.