Xavi Domínguez, sobre el plan de Sánchez contra las 'fake news': ''¿Por qué no se regulan las mentiras de los políticos?''

''El plan concreta poco y cuando no se concreta siempre deja un margen a lo arbitrario, eso es complicado. Presentar el plan desde el punto de vista desde la transparencia, independencia y pluralismo y hacer una ley para controlar todo eso es en sí misma, contradictoria''.

''Hay leyes suficientes en este país para atender los posibles delitos que pudieran cometer algunos medios a los que el se refiere sobre los bulos y las mentiras, ahora bien, hacer intervencionismo de la empresa privada de saber quienes son los dueños, se tendría que saber los dueños de todas la empresas no solo de los medios de comunicación, ahí el presidente patina un poquito'', da su opinión el asesor.

Además, lanza un dardo sobre la medida: ''Ya puesto a regular ¿por qué no se regulan las mentiras de los políticos y no solo las de los medios? La justificación que se pone encima de la mesa es a los ciudadanos les interesa quienes son los propietarios de los medios de comunicación, es un exceso, a los ciudadanos les interesa la política de vivienda, que no está funcionando, mantener los servicios públicos y hacer una puesta clara para que la gente tenga educación y sanidad o las políticas de empleo''.