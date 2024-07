El cariñoso gesto de los colaboradores de 'Todo es mentira' con José Luis Ábalos: "¿Quieres que te demos un abrazo?"

En referencia al origen de algunos jugadores de la Selección Española, como Nico Williams , el exministro señalaba, que algunos frutos de la inmigración que muchos tildan de ilegales, refleja una España distinta: "Vemos que ese problema entre los jugadores no existe, porque se abrazan y se dan afecto, por lo tanto, no hay esas reservas que otros mantienen en la sociedad".

Tras estas palabras tan profundas del político y sus reflexiones, Virginia Riezu planteaba: "¿Quieres que te demos un abrazo todos?" Entre risas, todos los colaboradores se levantaban y rodeaban al exministro mientras de fondo sonaba 'We Are the World', de USA for Africa.