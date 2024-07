Exclusiva | El falso obispo de Belorado reniega de las exclarisas: ''Un conocido de la Abadesa nos invitó a salir del Monasterio''

''La relación se ha roto'', comienza diciendo en cuanto le preguntamos por qué las ex clarisas han borrado todos los vídeos e indica que ellos han borrado solo algunas publicaciones de ellas, pero no los vídeos: ''Quienes salen en los vídeos somos nosotros''.

En cuanto a si existe rencor entre ellos, Pablo de Rojas se ha pronunciado: ''No. Yo no sé cómo será eso. Yo le puedo asegurar que no hay rencor. Nosotros no tenemos ningún contacto con las clarisas. El contacto se rompió desde el momento que salimos de Belorado de una forma que no es de las mejores, por medio de un mediador''.