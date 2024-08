Los vecinos de El Raval, en Barcelona, estallan ante la cantidad de basura que hay en sus calles: "El problema es cotidiano y es un asco"

Los vecinos del barrio de El Raval, en Barcelona, no pueden más. Y es que se han encontrado con las calles llenas de basura. Ropa, colchones, orines y mucha suciedad hacen muy complicado caminar por el centro de la ciudad condal. Y por si fuera poco, son muchas las personas que hacen -en algunas ocasiones- 'sus necesidades'. Allí encuentran ropa o electrodomésticos que posteriormente venden en tiendas de segunda mano.

Si esto último no lo consiguen, lo intentan vender ellos mismos en el suelo. Como hemos podido ver en las imágenes de 'Tiempo al tiempo' , hay cámaras, zapatillas y hasta teclados de ordenador. Una problemática que los vecinos de El Raval llevan denunciando desde hace más de dos años. Están cansados de la insalubridad y la inseguridad que cada vez más se apodera de su barrio.

'TAT' ha podido contactar con una vecina del barrio afectado que asegura que no puede más. Vecina que prefiere mantener su imagen en el anonimato por miedo a posibles represalias: "El problema es cotidiano y es un asco. Los contenedores a veces están vacíos y hay bolsas de basura por en medio que no puedes ni tirar la basura. Un incivismo total de muchísima gente, tanto inmigrantes como españoles, da igual".

"Si no hacen sanciones no consigues nada. Hacemos incidencia y vienen a recogerlo en dos horas o en tres, pero en tres o cuatro horas estamos igual", denuncia la vecina. "Desde que abrieron muchas tiendas de segunda mano que venden de todo encontramos personajes que vienen a ver qué pueden vender. Si les dices algo se ponen agresivos", añade. Y es que si las tiendas de segunda mano no les compran estos artículos, dejan todo tirado, según cuenta esta vecina en 'TAT'.