La picadura de una garrapata le ha arruinado la vida: “Los dolores no se me quitaban ni con morfina”

“Ahora estoy un poco mejor de lo que he estado estos últimos siete años, que ha sido un infierno . El gran problema fue lo que tardaron en diagnosticarme esta enfermedad, tardaron 10 años. Yo empecé a tener síntomas a los tres meses… pero durante 10 años pude desarrollar mi trabajo con bastantes periodos de baja muy largas, con bastantes dolores…”, explicaba María.

“Posteriormente llegó lo peor. Yo he estado sin salir de mi casa, ni siquiera al médico, desde finales del 2019 a agosto de 2023, que tuve que salir porque me caí y me rompí la cadera. Y con la cadera estoy partida todavía, llevo en silla de ruedas desde agosto del año pasado… y esto es de por vida”, comentaba la víctima.