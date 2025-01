First Dates | Programa, en vídeo (28/01/25)

Andrea es una joven atractiva, sonriente, habladora y fiestera, que cautiva y pone bastante nervioso a su cita, Álex. Bibiche, congoleña y malagueña, no ha querido "arrancarle la ropa" a Ángel al verle, y durante la cena la cosa no va a mejor precisamente. Miguel Ángel y Esperanza comparten muchas aficiones y tienen tiempo para disfrutarlas juntos. A Ramón y Ana se les queda pequeña la salita para bailar el rock. Y Diana y Héctor congenian tan bien que no dudan en confiarse sus fantasías y tabúes.