Xuso Jones ha viajado a Córdoba en busca de nuevos concursantes para su ‘Lo sabe, no lo sabe’ y se ha mimetizado tanto con el lugar, que hasta se ha lanzado a probarse uno de los vestidos más típicos de la zona, el de flamenca.

Cuando la concursante ha llevado al presentador a la tienda que regenta y en la que vende accesorios y vestidos , él no ha podido resistirse y le ha preguntado si podía probarse uno de sus modelos estrella.

“Pero qué bonitos que son los trajes, me dan ganas de probármelos”, decía él, a lo que ella reaccionaba invitándole a enfundarse uno de ellos: “Ay, qué ilusión me hace. Soy daltónico, así que no sé ni que color él”, apuntaba él.