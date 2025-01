Lucía Peregrín se rompe a llorar mientras cuenta el rechazo que vivió de pequeña en su familia

"No eres gay porque te guste una chica trans"

La chica viral destrozada tras ser rechazada por su cita: “Lo único que intentaba era visibilizar que a las chicas trans nos repudian”

Lucía Peregrín se ha abierto como nunca en 'Callejeros' al hablar de su pasado. Esta mujer se hizo viral hace aproximadamente un mes cuando denunció en TikTok el rechazo constante que recibe cada vez que tiene una cita por el simple hecho de ser transexual.

En la nueva entrega del programa emitido en Cuatro, Peregrín habla sobre el mencionado vídeo difundido en redes y si el individuo que no quiso seguir conociéndola le escribió después de la reacción de la gente. "Me escribió y me dijo que no dijese quién era", comenta.

Pero, lo más duro fueron las "amenazas de muerte" que recibió tras su denuncia. La joven, que se dedica a la estética, atiende mientras se abre a una amiga que asegura que "realmente le gusta al hombre" que le rechazó. "No eres gay porque te guste una chica trans", aclara Peregrín.

Mientras se emitía el programa, hemos vivido un tenso momento cuando la esteticista se ha llorado desconsoladamente al contar varias cosas de su vida.

"Yo le decía a mis padres con 4 años que me llamasen Andrea, que Juan Luis no me representaba"

Desde que era pequeña, sabía que "algo iba mal en su vida". "Yo le decía a mis padres con 4 años que me llamasen Andrea, que juan Luis no me representaba", confiesa. A su madre "le costó" asumir que era transexual, pero pudo entenderlo un poco más que su padre, según relata ella misma.

"Mi padre se lo tomó muy mal, ha sido muy homófobo", cuenta. Tras revelar ese duro recuerdo, Lucía ha compartido una frase que le dolió en el alma y que no se esperaba. "Me dijo que yo fui un castigo para él", ha compartido visiblemente emocionada.

Sin embargo, con el paso del tiempo su padre ha ido aceptando la identidad sexual de su hija y ahora reconoce que tienen una muy buena relación. 'Hija, yo te comprendo y entiendo por todo lo que has pasado. Eres mi hija y yo te quiero', le dijo su padre cuando volvieron a unirse.