"Ellos nunca me dijeron por qué me echaron . Nunca me dieron una razón tangible, si fue por discriminación o por la situación que me pusieron a ver ", ha relatado.

Lesley ha detallado cuál fue la situación comprometida en la que vio a Nacho Cano mientras estaba en una discoteca. "Habíamos terminado de la cena de IFEMA que habíamos organizado un encuentro entre mexicanos y españoles, y de ahí vamos a Kapital", expone. Tras llegar al sitio y ver que sus compañeros ya no estaban, intercambió algunas palabras con el guardaespaldas del cantante. Este le preguntó que qué le ocurría y le invitó a entrar . "Me dio una pulsera", dice.

"Cuando esto sucede la chica me ve y se levanta de dónde está y me empieza a empujar. Me dice que me largue, que Nacho se va a enfadar", señala. Lesley ha aclarado también que no fue la única que pudo encontrarse con ese beso consentido entre el cantante y la asistente. "No fui la única que lo vio, había más chicas", puntualiza.