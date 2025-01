Irene Montero y Malena Contestí protagonizan un intenso debate sobre la okupación y la vivienda

La discusión comenzaba con Malena Contestí dando su opinión acerca de tuit de Daniel Esteve sobre la manifestación que desconvocó: "Insisto. Yo no comparto las formas ni los ataques. No me parece bien convocar para atacar a alguien en ningún sentido. Ahora, estamos hablando de una empresa de desokupación, que son dos cosas distintas ".

"Le llamáis neonazi, le llamáis de todo. Él, que yo sepa, no es neonazi porque eso tendría que decirlo él para empezar. También tiene que ser pesadito que te estén atacando todo el día. Ahora, no comparto en absoluto esto. Que quede claro. Si él realmente convoca, el tío es capaz de meterte 5.000 personas en un sitio, no doscientas. Entonces, estamos hablando de cosas distintas. Y luego, las convocatorias que ha hecho, que yo no he ido a ninguna, desde luego, sí que me he fijado que no eran alarmantes desde el punto de vista del enfrentamiento", detalla la letrada.