Hasta Santander se iba Xuso Jones junto al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' para conseguir un concursante dispuesto a ganar hasta 50.000 euros. Allí conocía a Diana y Anjana, madre e hija que aceptaban la propuesta del presentador y se lanzaban de cabeza a concursar.

''Estamos haciendo que estamos grabando en Manhattan, en New York, necesito gente que me hable en inglés, hacemos un corte, vuelvo y me habláis en inglés, inventároslo'', les pedía el presentador, bromeando, y ellas se lo tomaban en serio y le seguían el rollo.