Marco Antonio Gómez, presidente de la asociación militar que ha llegado a un acuerdo de colaboración con 'Desokupa' advierte que no van a deshacer ningún acuerdo: "Está en manos de nuestros abogados. Es una colaboración para formar a los militares y darles una segunda oportunidad y formación por ejemplo en defensa personal, como si me apunto a un gimnasio para aprender kárate".

"¿Qué pasa que a los militares no se os enseña a defenderos?" preguntaba muy sorprendido Nacho Abad al presidente de esta asociación militar. Ante este planteamiento, Marco Antonio Gómez respondía claramente: "No en todas las unidades hay cursos de formación. Yo en 30 años no he recibido jamás un curso de defensa personal".