Iker Jiménez reflexiona sobre las últimas polémicas en torno a sus programas

"¿Cómo los CEO de tantas empresas tienen miedo a quedar mal con quién? Yo al pueblo no lo veo así”

Iker Jiménez se pronuncia en su ‘Cierre’ sobre las “campañas en contra de lo Milenario, más que en contra de mí” restándole gravedad al asunto: “Uno no puede ser tan tonto de no saber quién es el enemigo. Quien se ha manifestado como enemigo en la ultranza no puedes ir luego tú como ‘ey, ¿qué pasa, amiguete?”

A pesar de esto, el conductor de ‘La nave del misterio’ dice no guardar ningún rencor ni se ampara en el victimismo: “Yo no sé qué ha pasado, no podemos ir por la calle. Lo que nos dicen ha variado. Esto es interesante porque yo he leído que el pueblo es ingobernable y muy inteligente, pero interpretan que ha habido una agresión que a ellos no les ha gustado”.

“Ya basta del miedo. Si yo cuento mi historia no es para que ustedes se la cojan con papel de fumar, como hacen muchos, temerosos de lo que yo diga. A mí me han orquestado todo esto y no han podido. ¿Cómo los CEO de tantas empresas tienen miedo a quedar mal con quién? Yo al pueblo no lo veo así”, continúa reflexionando Iker.

A Iker le parece que todo esto que sucede es una especie de realidad paralela que nada tiene luego que ver con la realidad, “una especie de nube que se retroalimenta y luego no hay tanta gente que piense de esa manera tan radical en ningún aspecto ni que quiera acabar con todo y descabezar a todo el mundo, encarcelarnos a los disidentes… Luego no te encuentras a nadie que sea así, ¿no es para preguntárselo?”.