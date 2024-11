Cómo está el oncólogo James Wilson, el mejor amigo del Dr. House

Robert Sean Leonard ha sido un nombre destacado en el teatro. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas producciones en Broadway y otras escenas importantes. De hecho, ganó un Tony Award en 2001 por su actuación en la obra The Invention of Love. Tras House, siguió actuando en teatros, lo que reafirma su pasión por este medio, donde ha destacado desde antes de su éxito televisivo.

En cuanto a la televisión, Leonard no ha abandonado por completo la pequeña pantalla. Ha tenido apariciones en series como "Falling Skies" (2013-2014), una serie de ciencia ficción en la que interpretó a un personaje habitual, pero no principal, y más adelante en "The Good Wife" (2014) y "Law & Order: SVU" (2015-2016), también participó en varios episodios. En 2019, volvió a la televisión con un papel en la miniserie "The Hot Zone", un drama basado en una historia real sobre el virus del Ébola.