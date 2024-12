Cómo 'Perdidos' cambió la vida de Evangeline Lilly

Interpretar a Kate Austen en ‘Perdidos’ le dio la fama mundial

La actriz de 44 años ha anunciado que se retira de la actuación

La actriz Evangeline Lilly, fue la encargada de dar vida a Kate Austen, una de las supervivientes del vuelo 815 de Oceanic. ‘Perdidos’ fue una serie que llegó a todos los rincones del planeta, calando hondo en sus fans. Hizo que sus protagonistas vivieran una popularidad que, tras la serie, no han vuelto a repetir.

Hace ya más de 10 años de la emisión del último capítulo de ‘Perdidos’ y durante este tiempo, Evangeline Lilly ha ocupado más titulares por polémicas que por su carrera profesional.

Polémicas que rodearon a la actriz

Durante la pandemia mundial del Coronavirus en 2020, la actriz usó sus redes sociales para asegurar que la gravedad de la situación no era tal y que no se estaba actuando bien. Decía que valoraba más su libertad que su vida diciendo que la COVID-19 no era más que una “gripe respiratoria”. Las críticas no tardaron demasiado en llegar y esto afectó a tu trayectoria profesional.

La vida de la actriz ha cambiado mucho desde que, con 24 años, interpretó a Kate Austen. Evangeline, que ahora tiene 44 años, recordó su paso por la serie dejando unas palabras para sus seguidores en sus redes sociales: “Empecé en el programa ‘Perdidos’ cuando tenía 24 años. Estaba segura y llena de energía. Acabo de cumplir 44 años y la vida ha tenido su manera de humillarme y suavizarme”. Dice que parece que las fotos de su paso por la exitosa serie fueran de otra vida y que, también, fuera una persona diferente.

Su vida personal

La actriz, aunque no ha desaparecido de la escena pública, no ha trabajado de nuevo en un trabajo de tanta relevancia. Según ella, la actuación no era su sueño, sino su modo de vida.

Evangeline tiene dos hijos con el actor Norman Kali, con quien mantiene una relación desde 2010. La actriz mantiene una vida discreta, incluso pudo esconder su segundo embarazo, pero al aparecer en el estreno de su película ‘Ant-Man’ se pudo apreciar que, efectivamente, estaba esperando a su segundo hijo.

La actriz anuncia su retirada a los 44 años

Evangeline Lilly con tan solo 44 años ha decidido abandonar su carrera. La actriz lo ha anunciado con un vídeo grabado durante el rodaje de la serie que le dio la popularidad. En su video, publicado el 3 de junio, hablaba de cómo le gustaría verse en 10 años, la Evangeline de 2006 decía: “Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo de la actuación, pero idealmente me gustaría ser una actriz retirada dentro de 10 años. Me gustaría tener una familia y me gustaría estar escribiendo. Y potencialmente, tal vez, influir en la vida de las personas de una manera más humanitaria. Como casi todo el mundo ahora sabe, era mi intención antes de comenzar en el programa”.

Sus últimos trabajos como actriz han sido dando vida a ‘La Avispa’ en ‘Ant-man y la Avispa: Quantumanía’ en 2023 compartiendo protagonismo con Paul Rudd. Y por otro lado, tiene una cinta en preproducción llamada ‘Happy Life’, un drama dirigido por David Stassen junto a Alexandra Daddario e Ike Barinholtz.