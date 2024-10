Los momentazos de las citas entre solteros y pretendientas en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'

El programa de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' que ha tenido lugar este lunes en Cuatro ha venido cargado de momentazos. No es para menos. Los solteros han pasado 24 horas con una de sus dos pretendientas y la otra, paralelamente, con la madre. Patadas a la geografía, momentos surrealistas e inesperados... te contamos aquí algunos de esos mejores momentazos:

Erik llevaba con toda su ilusión del mundo a sus pretendientas a un lugar de ensueño: Panticos a, una de las poblaciones más emblemáticas del Pirineo aragonés. Sin embargo, al ver los Pirineos, Mirtha sacaba un parecido no muy razonable que digamos...

"Me recuerdan a los conos estos de 3D que venden en las bolsitas esas...", comentaba la pretendienta de Erik. Además, se agobiaba al ver "todo cerrado": "Aquí no hay nada. Yo veo esto para la gente del Imserso , qué quieres que te diga". ¡Mirtha en estado puro!

Mientras Rubén tenía su idílica cita con Andy, Mariví se presentaba a su correspondiente cita con Fernando de la mejor manera posible: en moto eléctrica y 'a toda mecha' . "¿Pero dónde estabas?", le preguntaba Fernando, que confesaba posteriormente que la conducción de Mariví era "regulinchi". "Venga, vámonos", indicaba la madre de Rubén. "¿Voy un poco más rápido?" , se cuestionaba Mariví, para que no quedase duda de que si había que 'apretar' en la calles de Benidorm lo iba a hacer. Mariví, todo un peligro al volante.

Sequera pisaba tierras portuguesas por primera vez y nos dejaba una 'doble patada' que no pasaba desapercibida para nadie : primero a la geografía y después a la ortografía. En cuanto a lo primero, Sequera tenía un lapsus y confundía la Ribeira (zona emblemática de Oporto) con la Riviera Maya. Y en cuanto a la segunda, Sequera reaccionaba a su cita con Marta de la siguiente manera: "Tiene una mirada 'prenetrante'". Un doble lapsus que tenemos claro que pronto se hará viral.

Valeria se ha referido a Alexandra como Martina, una de las pretendientas que estuvieron intentando conquistar el amor de su hijo Alejandro. Alexandra no se lo podía creer: "Ha sido peor que cuando tu novio te llama por el nombre de la ex chingando". Pero poco después, la madre de Alejandro se equivocaba de nuevo, esta vez llamándola Natalia. Épico.