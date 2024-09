Rubén deja de conocer a Pedro tras enterarse de que ha hablado mal de su madre por detrás: “No me lo esperaba”

Cuando llegaban a Huelva los pretendientes de Rubén para conocer su lugar de origen, se enteraban de que no iban a dormir en casa de Mariví , si no en un camping. Esto hacía que Pedro se quejase de esta situación con su compañero de habitación, Jordi y que los otros dos candidatos les escuchasen todo lo que estaban hablando de la madre del soltero desde fuera.

"A mí me da igual lo que digan de mí" , aseguraba ella, que le agradecía a Fernando que se lo hubiera contado: "Lo valoro, no pienso que sea para meter cizaña ni mucho menos".

Y, tras esto, Mariví no dudaba en contarle de lo que se había enterado a su hijo : "Fernando me dijo que, el mismo día que llegaron aquí, que Pedro le estaba diciendo a Jordi que soy una sargenta".

Sabiendo esto, llegaba el momento de pasar tiempo con los pretendientes y estos se daban cuenta de que algo estaba pasando al encontrarse con madre e hijo y este no tardaba en decírselo: " Estoy dolido porque habéis hablado de mi madre , es la persona más importante de mi vida y no es fácil".

Jordi, ante las acusaciones aseguraba que él no había dicho nada de esto sobre Mariví: "Yo tengo la conciencia muy tranquila, lo de sargenta no lo he dicho yo". Y, ante la pregunta de Mariví, Pedro respondía a si había sido él: "No me acuerdo... pero me tocó la litera y dije: esto es como la mili".