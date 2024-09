Christian se queda a cuadros tras el parecido que le saca Jennifer a Mahatma Gandi: "Se parece al de Harry Potter"

Los cinco solteros de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' ya han tenido sus primeras citas en esta segunda entrega del programa de Cuatro presentado por Luján Argüelles. Unas citas muy diversas, graciosas y sobre todo, que nos han dejado momentazos de todo tipo. Jennifer ha sido, sin duda, la protagonista absoluta de esos momentazos. A pesar de que Christian se iba a sincerar en un momento dado e iba a decidir no tener ninguna cita más con ella.

Si hay algo que sorprende de Jennifer es su espontaneidad: "¡Hay mira, un pato!" , exclamaba cuando entraba al lugar donde tendría la cita con el soltero de oro. La soltera no podía estar más sorprendida de lo que estaba viendo: "¡Hay, qué miedo!". Además, se aventuraba a leer una frase en inglés, dejando claro que los idiomas no son su punto fuerte: "De Wisconsin total", bromeaba Christian.

Jennifer irradia energía y eso se nota. "Ese se parece al de Harry Potter. ¿Cómo se llama el de Harry Potter?", preguntaba la joven. ¡Era nada más y nada menos que Mahatma Gandhi! La cara de Christian era un cuadro absoluto. Un Christian que le preguntaba qué tal está viviendo esta experiencia y se sinceraba: "Me gusta la tranquilidad". "Pues si quieres nos echamos unas siestas si te gusta eso", respondía Jenni.

Finalmente, Christian le señalaba que no quería que continuase. Jennifer no se esperaba para nada esa decisión y se pillaba una medio rabieta controlada. Entre otras cosas, porque le preocupaba la maleta que había hecho para ir a 'QQCCMH': "Es enorme eh. Me parece fatal esto".