Sequera se queda en 'shock' al ver a una pretendienta con una bolsa de papel en la cabeza: "Así no te puedo dar dos besos"

La pretendienta ha explicado el motivo de llevar la bolsa de papel en la cabeza para cubrir su rostro: "Me dedico al mundo de la belleza y de la moda. El motivo por el que llevo la bolsa en la cabeza es porque quiero que se me conozca por como soy yo como persona, no por un físico".

Después de ver a todas las candidatas, Sequera y Mayka han tenido que eliminar a las peores pretendientas. La primera expulsada ha sido Marta, ya que en el encuentro dijo que ella no compartía nada, por lo que fue una pulla directa a la madre. "No podría conmigo, no puede. Creo que no está terminado de criar él", ha comentado Marta antes de irse.