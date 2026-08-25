Aunque tienen miedo, ahora pintan de verde la esperanza que reside en su interior: sienten que si han sobrevivido a la muerte es por un motivo

La devolución de migrantes de Ceuta a Marruecos: qué ocurre con los menores y cómo es el procedimiento de expulsión

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CeutaDoce niñas marroquíes que malviven en Ceuta desde que entraron hace ya 26 días han plasmado en doce dibujos cuáles son sus sentimientos tras su llegada y todo este tiempo. En ellos, reflejan sus miedos, sus sueños y sus deseos de cara al futuro, relatando ante nuestra compañera Soraya Aybar cómo se encuentran y algunas de las escenas vividas.

Ahondando entre sus trazos, Basma, de 17 años, ha dibujado cómo fue el viaje hasta la frontera, tras un periplo de 10 kilómetros y en el que también tuvo que nadar hasta alcanzar tierra. “Aquí me estaba ahogando”, cuenta.

Los dibujos de las niñas migrantes de Ceuta

De igual modo, Ihsan también recuerda cómo fue el momento, llegando a dibujar a los fallecidos en el agua, a los que les pone una cruz en la cara, junto a los corazones rotos de sus familias en Marruecos.

No obstante, también hablan de sueños. Salma quiere ser cocinera: "Quiero cambiar la vida mía”, dice.

También quieren ser médicas, como Kautar. Y diseñadoras de moda, futbolistas, buceadoras…

Tras casi un mes desde que llegaron a Ceuta, malviviendo en asentimientos improvisados como el del El Príncipe, a algunas les cuesta olvidar las duras escenas que vivieron al cruzar a España.

Aunque tienen miedo, ahora pintan de verde la esperanza que reside en su interior. Sienten que si han sobrevivido a la muerte es por un motivo.