Tomar un medicamento tras su fecha de caducidad puede reducir su eficacia, aunque hay otros que pueden ser potencialmente peligrosos

Revisar el botiquín de casa en busca de un alivio rápido es algo que todos hemos hecho, y, cuando se encuentra el medicamento en cuestión resulta que está caducado. Ahí surge la duda, ¿quiere decir que el medicamento ya no funciona o que es peligroso? La respuesta es más compleja de lo que puede parecer. Las fechas de caducidad en los medicamentos indican hasta cuándo el fabricante garantiza su seguridad, eficacia y calidad.

En los últimos años, diversos estudios y organismos sanitarios han analizado el riesgo real de consumir medicamentos caducados. La evidencia indica que, en muchos casos, no son dañinos, aunque sí que pueden perder potencia. No obstante, existen excepciones críticas en las que la utilización de un fármaco caducado puede producir efectos adversos o sencillamente no cumplir su función terapéutica. Para poder comprender cuándo pueden ser seguros y cuándo no, conviene revisar cuidadosamente qué dice la ciencia al respecto.

¿Por qué existen las fechas de caducidad?

Desde 1979, los fabricantes están obligados por ley a incluir una fecha de caducidad. Esta fecha se establece tras estudios de estabilidad que garantizan que, si se mantiene en condiciones adecuadas, el medicamento conserva su potencia, pureza y seguridad hasta ese momento. Cuando pasa esa fecha, no se puede asegurar la eficacia del principio activo ni que no aparezcan subproductos o degrados.

Hay que tener en cuenta que los comprimidos y cápsulas suelen mantenerse estables incluso más allá de la caducidad, mientras que jarabes, colirios y antibióticos líquidos son más susceptibles a perder eficacia y contaminarse.

Eficacia reducida sin provocar daños

Uno de los mayores mitos sobre los medicamentos caducados es que se pueden transformar en sustancias tóxicas o peligrosas para el organismo. Pero, la mayoría de los estudios científicos coinciden en que no es así. En la realidad, lo que ocurre es que el medicamento tiene una pérdida progresiva de potencia del principio activo, lo que significa que el medicamento puede no ser tan eficaz como lo era antes de la fecha indicada por el fabricante.