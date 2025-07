El hartazgo ha llegado hasta tal punto en la protesta que han cortado la principal vía de acceso a Matalascañas

Las personas que quieran ir a la playa de Matalascañas en Huelva les va a salir más caros si van en coche. La nueva normativa de aparcamiento instalará una zona azul a lo largo del paseo. Según informa Jara Gómez, los residentes habituales se niegan a pagar y exigen que no se les trate como veraneantes simples porque ya pagan demasiados impuestos y que no lo ven reflejado en el municipio.

Los vecinos exigen la dimisión de su alcalde Francisco Bella. El hartazgo ha llegado hasta tal punto en la protesta que han cortado la principal vía de acceso a Matalascañas. Esto ha provocado largas colas y enfrentamientos con los conductores. La tensión ha sido tan alta que han aumentado la carga policial.

Tendrán que pagar la zona azul desde mayo hasta septiembre

Matalascañas es uno de los destinos preferidos por miles de madrileños, extremeños y andaluces. Una zona donde, a partir del año que viene, tanto ellos como los propietarios tendrán que pagar la zona azul para aparcar los vehículos desde mayo hasta septiembre. "Mi marido es mayor, tiene que coger el coche para poder bajar a la playa. Si me ponen un aparcamiento que yo tenga que estar pagando encima de los impuestos que pagamos aquí es demasiado”, critica una mujer.

Los vecinos se quejan de que no solo tienen ese problema, sino que también hay dejadez de limpieza y servicios del municipio. “Queremos saber dónde van esos impuestos, porque aquí nadie sabe nada, pero está totalmente abandonada”, denuncia otra vecina. La normativa se aplicaría a partir del verano que viene.

“Cuando terminamos de bañarnos no nos podemos duchar, que hay gente que venimos de fuera, que tengamos que pagar aquí un peaje por aparcar en una calle. No creo que eso sea correcto”, concluye un hombre. Si no consiguen una respuesta por parte del ayuntamiento, anuncian que seguirán con las manifestaciones. De momento, el Ayuntamiento de Almonte ha decidido no pronunciarse sobre el tema.